Основное наше направление автоэлектрика и всё что с ней связано.
- Опыт работы более 15 лет
- Индивидуальный подход и низкие цены
- Лучшие мастера своего дела
- Качество - главный принцип в нашем деле.
Перечень услуг которые мы предлагаем и их стоимость:
Цены зависят от марки авто и года выпуска
|автоэлектрик на выезд
|от 3000
|Компьютерная диагностика
|от 4000
|Запуск двигателя
|от 7000
|Ремонт стартера
|от 7000
|Ремонт генератора
|от 7000
|Замена электро бензонасоса
|от 8000
|Проверка/замена предохранителей
|от 3000
|Сложный поиск неисправности
|от 12000
|Замена свечей зажигания
|от 5000
|Зарядка/замена аккумулятора
|от 5000
|отключение сигнализации
|от 8000
|Установка автомагнитол
|от 5000
|Восстановление проводки
|от 10000
|Ремонт ЭБУ
|от 15000
|Мелкосрочный ремонт
|от 5000
Автоэлектрик
Автоэлектрик в Алматы - это человек который выполняет ремонт и техническое обслуживание всей электрической части
автомобиля, а также устанавливает причину поломки с помощью диагностического оборудования или вручную.
Наши профессионалы знают все что касается электроники и электрики в машине, от установки магнитолы до принципа работы генератора и стартера.
Умеют читать/строить электрические схемы и цепи на транзисторах и реле, разбираются в электронных блоках.
Также занимаются установкой и ремонтом дополнительного электрооборудования.
У нас большой опыт работы в этой сфере. Если случилась поломка и не можете разобраться сами, то нужно обратиться к нашим мастерам.
Нам не составит труда разобраться с самой заковыристой проблемой ведь мы обладаем знаниями, пользуемся профессиональными хитростями и смекалкой.
Мы работаем качественно для того, чтоб ваши машины не ломались и служили вам долго.
Не бывает мелких поломок, даже незначительная на первый взгляд неполадка может привести к выходу из строя всей электрической части автомашины.
Что уж говорить о таких проблемах, когда машина стоит на СТО автоэлектрики неделями не могут найти причину.
Наши специалисты обязательно разберутся и найдут неисправности в электропроводке, системе зажигания, освещения, аудио/видеосистеме, противоугонной авто системе, автоматических устройствах управления автотранспорта и др.
Читайте отзывы о нашей работе, пишите комментарии и получайте скидки на следующий ремонт.
Оставляя отзыв, вы побуждаете мастера к более качественному и уважительному отношению к вам как клиенту в случаи повторного ремонта вашего автомобиля. Оставите отзыв, следующий ремонт будет со значительной скидкой.
Огромное спасибо ребятам, Руслану и Жени! Оперативно приехали. Быстро, а главное недорого решили проблему. Всем рекомендую! Настоящие профессионалы!
Автоэлектрик на выезд
Профессиональные автоэлектрики заведут ваш автомобиль в любом случае.
Диагностика, компьютерная диагностика, ремонт стартера, генератора,
бензонасоса, иммобилайзера и т.д. Профессионально, качественно, оперативно, выезд, гарантия.
Алматы и алматинская область.
8 707 3052627, 8 727 3544730
Спасибо вам, Женя и Руслан! Вы профессионалы своего дела!
Ехал по дороге внезапно заглохла машина, набрал в телефоне автоэлектрик в Алматы с выездом, приехали ребята быстро установили причину поломки оказался бензонасос , ребята сняли съездили купили новый и установили! Спасибо Руслану и Жени ! Советую отличные знатоки своего дела !
Спасибо за приятные Отзывы, всегда рады помочь. НЕ ломайтесь!
Парни молодцы, быстро приехали, выяснили причину, оперативно отремонтировали машину.Теперь всегда буду обращаться к ним, и всем советую!
Ребята — молодцы! Выручили в самый трудный момент и завели авто! Все сделали быстро и оперативно. Спасибо Вам!
Спасибо ребят думал не куда не доеду ребята проста класс сделали авто даже чай не успел попить
Ребята, огромное вам спасибо, доехал без всяких припядствий, все было быстро, хорошо и качественно.
Буду и дальше пользоваться вашим сайтом
Большое человеческое спасибо. С выездом диагностировали поломку герератора и в течении 2х часов заменили неисправные детали. Плюс отремонтировали сигнализацию в это же время. Теперь я навечно Ваш клиент.
Спасибо электрикам, течении часа приехали, нашли неисправность, не работал бензонасос, поменяли течении получаса, скидку сделали.
Ребята большое Вам спасибо . Машина перестала заводиться , несмотря на на вечернее время ребята оперативно отреагировали , профессионально и быстро устранили неисправность, цена на услуги приятно удивила. Молодцы!
Спасибо огромное.Оперативно откликнулись на вызов.Быстро и профессионально устранили проблему.Настоящие МАСТЕРА своего дела.Советую всем.МОЛОДЦЫ!!!
спасибо, ребята, Юнус хороший мастер
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, сколько будет стоить установить Вашу сигнализацию ( простую открыть-закрыть) на автомобиль VOLVO S70, 1998 г/в.
Недорого) Позвоните Обсудим.
Не поверите, машину завели за 6 минут, работают на совесть, советую!
всем привет.спасибо ребятам.постарались на славу.
Спасибо ребятам за помощь. смогли определить проблему и запустить двигатель мерс w210 Е240. Профессионалы своего дела .
Быстро приехали, отключили сигнализацию (томогавк) которая у меня заглючила, заблокировала двери и я не могла открыть машину. Цена устроила. Когда буду устанавливать другую сигнализацию, буду обращаться к этим ребятам. Доходчиво объяснили какая модель
сигнализации лучшее, где подешевле купить можно.спасибо вам!
Возвращалась с Капчагая в Алматы. Уже почти в городе остановилась чтоб купить ребенку сок в магазинчике на заправке. Заглушила машину, вернулась. а она не заводится. Блин промучилась где то пол часа, Чужие люди пытались помочь и разобраться, но ничего не получилось, посоветовали вызвать автоэлектрика. Набрала в поисковике, позвонила. ребята приехали через минут 40. Копались в машине, что то разбирали. Я не выходила. так как ребенок в машине хотел спать и я сидела с ним. И через час моих и их мытарств машина завелась! Взяли не дорого ( я уже переживала денег после отдыха мало осталось). Спасибо вам ребята! потом их номер записала на всякий случай, но надеюсь ломаться машина больше не будет.
Оказывается не всем машинам могут помочь, возможно вам помогут
Никак не мог определить проблему с фарой, предлагаю написать знакомым, говорят, обратись сюда, не пожалеешь. И правда был очень рад! Буквально за 2 минуты нашли проблему! Всем рекомендую, хорошо работают.
спасибо руслану и жене очень быстро и оперативно выехали решают проблемы быстро не дорого ручной работой справляются хорошо быстро определяют проблему например нужно отключить сигнализацию в машине а у тебя такой возможности нету они быстро исправят эту проблему и цена устраивает . короче молодцы ребята )
Спасибо большое, магнитолу установили очень быстро и качественно.
Очень хорошие парни. Работу делают качественно.. Спасибо им
Отличное внимание, хорошее общение, настоятельно рекомендую
Обратился к мастеру — рад, что попал именно к вам! Вы мастер своего дела!!!
Набрал в поисковике, позвонил по телефону, приехали моментально!
Отличный мастер! Работой очень довольны! Все было сделано быстро, качественно и профессионально, несмотря на то, что ситуация была очень сложная. Специалист дал грамотные советы, проявил усердие, старательность, пунктуальность и компетентность. Финансовый вопрос очень адекватен. По работе поставила бы 5++. Мастера рекомендую! Услугами оказанными компанией очень довольны.
Спасибо большое. Завели машину быстро и оперативно. Помогли в трудную минуту.
Здравствуйте. У меня муж сам автоэлектрик. У нас на днях сломалась машина и он не знал причину. Знакомые рассказали о вас. Он узнал номер. И они ему все объяснили. Машину сделали. Спасибо вам большое. Всем советую.молодцы!!!
Спасибо вам. У вас работают очень хорошие профессионалы.оивасивсем рассказываю.
Работают на совесть !!!!!
Сколько раз обращались в похожие кампании и везде обман.
А эти ребята нам помогли , работа на славу. Молодцы !!!!°
Заглушила машина, перестала заводится. Позвонила другу, сказал обратится сюда, так и сделала. Огромное спасибо!! Сделали всё быстро и не дорого, обращусь сюда ещё раз если понадобится! Огромное, человеческое-спасибо!!
Огромное спасибо ребятам ,давно не могла найти квалифицированных автоэлектриков,быстро устранили проблемку.
Выражаю огромную благодарность сотрудником. Машина сломалась, ребята приехали буквально за 15 минут. Работой довольна!
Ехал в Алматы. Вдруг заглохла машина, не знал что делать. Остановил попутку, посоветовали этого мастер. Позвонил, всё починили. БЫСТРО И ДЕШЕВО. ВСЕМ СОВЕТУЮ.
Ехал в Алматы. Вдруг захлохнул движок. Не знал что делать. Позвонил другу к которому ехал. Он приехал и посоветовал мастера.
Мастер всё быстро и хорошо сделал. Рекомендую. Дешево и качественно.
Ехал, ехал и вдруг заглохла машина. Заводил и заводил. Ничего не завелось. Пото решил всё посмотреть сам. Ничего не понял. После попросил позвонить у мимо проходящих людей, так как у меня телефон разрядился. Позвонил другу к которому ехал и он сказал что встретит меня. Когда он приехал. Он посмотрел и сказал нужно звонить мастеру. Мы позвонили. Автоэлектрик приехал через 34 минуты . Мы сказали, что машина не заводится. Он посмотрел и сказал, что уже полетел аккамулятор. И позвонил кому то, приехали ребята через 15 минут и привезли аккамулятор. Мастер быстро все заменил. Мы проверили. Всё работает. Заплатили он нам ещё и скидку дал. Всем советую. Дешево и быстро.
Очень хорошие работники, помогли все сделать грамотно и чисто. После сделанной работы не заметил не каких косяков. Мне очень понравилась сделанная ими работа. Всем советаю.
Ехал по дорого, вдруг заглохла машина, набрал номер Автоэлектрик в Алматы, быстро приехали, помогли, все объяснили.Цена меня устроила. Когда будут ещё проблемы, буду обращаться к этим ребятам. Спасибо вам!
Спасибо большое. Приехали опперативно на вызов. Быстро и профыисионально устронили проблему. Вот, что значит мастера. Очень благодарна.
Здрастуйте. Удивлен профессионализмом ребят. Сам вроде разбираюсь в автомобилях, но мой Опель троил по непонятным причинам. Совет других мастеров менять все по очереди пока перестанет, не устраивает. Позвонил. Оперативно нашли причину и устранили. Спасибо огромное.
Ребята, молодцы!!! Быстро и качественно установили магнитолу! Буду обращаться к Вам! Спасибо за работу!!!
Ребята вообще огони. Починили всю електрику в машине. Не чем не хуже европейских мастеров. Даже в следующий раз деньги в перед дам. Рекомендуем ребят!!! Не стесняйтесь, они очень хорошие мастера електрику!
Здравствуйте ребята! Я ехала из загородней дачи в город и вдруг заглохла моя машина, дело было в электрике, ребята конечно молодцы спасибо вам в сложную ситуацию во время приехали и помогли мне очень благодарна вам ! СТО Автоэлектрик-Сервис всем советую и кстати цены у них очень приемлевые.
Ребята я уже писала очень удобно обращайтесь по электрики машины именно к ним они действительно знают всё о электрике и цены у них не дорого.
Дороговато
Здравствуйте!
Ошибка 0171 бедная смесь.
Можете найти причину и устранить?
Добрый день! Всем . Машина у меня одна из редких и запчасти трудно найти. , так вот возникла проблема с радиатором , нужно было его менять но к сожалению я не смог найти его , где только не искал, обратился к ребятам , хочу сказать огромное спасибо Вадиму Ивановичу он решил это проблему за короткие сроки тфу тфу у него золотые руки , долгих лет ему жизни и здоровья. Всем настоятельно рекомендую это сервис, вы сэкономите свой нервы и время и деньги.
Спасибо Ренату. Золотые руки и светлая голова. Объездил троих «мастеров». Все автоэлектрики не разбираясь говорили: «Привези весь жгут в сборе, заменим его и у автомобиля опять заработает звуковой сигнал». А Ринат в двух местах прозвонил кабель, залез под двигатель и заменил клаксон. Профессионализм видно сразу.
Огромное спасибо Юнусу! Сломался стартер два дня назад на Infiniti FX. Юнус приехал в обещанное время, не на минуту не опоздав, быстро и оперативно снял стартер, повёз покупать запчасти, отремонтировал, привёз и установил. Мой финик завелся в ту же секунду! Также огромное спасибо Евгению за быструю обратную связь! Одним словом — молодцы! Юнус пошёл на встречу и даже сделал скидку! Ребята, вы крутые! Теперь только к вам!