Автоэлектрик в Алматы

автоэлектрик Алматы

Наши телефоны

8 707 305 26 27

наш партнер автоэлектрик Алматы

СТО Автоэлектрик-Сервис

Ул. Райымбека 321

Мастер Евгений, Ринат

Проложить Маршрут

Основное наше направление автоэлектрика и всё что с ней  связано.

  • Опыт работы более 15 лет
  • Индивидуальный подход и низкие цены
  • Лучшие мастера своего дела
  • Качество - главный принцип в нашем деле.

Автоэлектрик в Алматы

Содержание

Перечень услуг которые мы предлагаем и их стоимость:

Цены зависят от марки авто и года выпуска

автоэлектрик на выезд от 3000
Компьютерная диагностика от 4000
Запуск двигателя от 7000
Ремонт стартера от 7000
Ремонт генератора от 7000
Замена электро бензонасоса от 8000
Проверка/замена предохранителей от 3000
Сложный поиск неисправности от 12000
Замена свечей зажигания от 5000
Зарядка/замена аккумулятора от 5000
отключение сигнализации от 8000
Установка автомагнитол от 5000
Восстановление проводки от 10000
Ремонт ЭБУ от 15000
Мелкосрочный ремонт от 5000

Автоэлектрик

Автоэлектрик в Алматы - это человек который выполняет ремонт и техническое обслуживание всей электрической части

автомобиля, а также устанавливает причину поломки с помощью диагностического оборудования или вручную.

автоэлектрик в алматы

Наши профессионалы знают все что касается электроники и электрики в машине, от установки магнитолы до принципа работы генератора и стартера.

Умеют читать/строить электрические схемы и цепи на транзисторах и реле, разбираются в электронных блоках.

Также занимаются установкой и ремонтом дополнительного электрооборудования.

У нас большой опыт работы в этой сфере. Если случилась поломка и не можете разобраться сами, то нужно обратиться к нашим мастерам.

Нам не составит труда разобраться с самой заковыристой проблемой ведь мы обладаем знаниями, пользуемся профессиональными хитростями и смекалкой.

Мы работаем качественно для того, чтоб ваши машины не ломались и служили вам долго.

Не бывает мелких поломок, даже незначительная на первый взгляд неполадка может привести к выходу из строя всей электрической части автомашины.

Что уж говорить о таких проблемах, когда машина стоит на СТО автоэлектрики неделями не могут найти причину.

Наши специалисты обязательно разберутся и найдут неисправности в электропроводке, системе зажигания, освещения, аудио/видеосистеме, противоугонной авто системе, автоматических устройствах управления автотранспорта и др.

Читайте отзывы о нашей работе, пишите комментарии и получайте скидки на следующий ремонт.

Оставляя отзыв, вы побуждаете мастера к более качественному и уважительному отношению к вам как клиенту в случаи повторного ремонта вашего автомобиля. Оставите отзыв, следующий ремонт будет со значительной скидкой.

 

Наши телефоны

8 707 305 26 27

8 (702) 289 04 17

СТО Автоэлектрик-Сервис

проспект Райымбека 321

Мастер Евгений, Ринат

Проложить Маршрут

наши партнеры

автоэлектрик алматы

Комментарии: 52
  1. Zhanna

    Огромное спасибо ребятам, Руслану и Жени! Оперативно приехали. Быстро, а главное недорого решили проблему. Всем рекомендую! Настоящие профессионалы!

  2. Гарант

    Автоэлектрик на выезд
    Профессиональные автоэлектрики заведут ваш автомобиль в любом случае.
    Диагностика, компьютерная диагностика, ремонт стартера, генератора,
    бензонасоса, иммобилайзера и т.д. Профессионально, качественно, оперативно, выезд, гарантия.
    Алматы и алматинская область.

    8 707 3052627, 8 727 3544730

  3. Варвара

    Спасибо вам, Женя и Руслан! Вы профессионалы своего дела!

  4. миша

    Ехал по дороге внезапно заглохла машина, набрал в телефоне автоэлектрик в Алматы с выездом, приехали ребята быстро установили причину поломки оказался бензонасос , ребята сняли съездили купили новый и установили! Спасибо Руслану и Жени ! Советую отличные знатоки своего дела !

  5. admin (автор)

    Спасибо за приятные Отзывы, всегда рады помочь. НЕ ломайтесь!

  6. Ерлан

    Парни молодцы, быстро приехали, выяснили причину, оперативно отремонтировали машину.Теперь всегда буду обращаться к ним, и всем советую!

  7. Анна Пяткина

    Ребята — молодцы! Выручили в самый трудный момент и завели авто! Все сделали быстро и оперативно. Спасибо Вам!

  8. Denis

    Спасибо ребят думал не куда не доеду ребята проста класс сделали авто даже чай не успел попить

  9. Rysa

    Ребята, огромное вам спасибо, доехал без всяких припядствий, все было быстро, хорошо и качественно.
    Буду и дальше пользоваться вашим сайтом

  10. Сергей

    Большое человеческое спасибо. С выездом диагностировали поломку герератора и в течении 2х часов заменили неисправные детали. Плюс отремонтировали сигнализацию в это же время. Теперь я навечно Ваш клиент.

  11. Шынгыс

    Спасибо электрикам, течении часа приехали, нашли неисправность, не работал бензонасос, поменяли течении получаса, скидку сделали.

  12. 87078912575

    Ребята большое Вам спасибо . Машина перестала заводиться , несмотря на на вечернее время ребята оперативно отреагировали , профессионально и быстро устранили неисправность, цена на услуги приятно удивила. Молодцы!

  13. Елена

    Спасибо огромное.Оперативно откликнулись на вызов.Быстро и профессионально устранили проблему.Настоящие МАСТЕРА своего дела.Советую всем.МОЛОДЦЫ!!!

  14. Равиль

    спасибо, ребята, Юнус хороший мастер

  15. Александр

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, сколько будет стоить установить Вашу сигнализацию ( простую открыть-закрыть) на автомобиль VOLVO S70, 1998 г/в.

  16. admin (автор)

    Недорого) Позвоните Обсудим.

  17. Алишер

    Не поверите, машину завели за 6 минут, работают на совесть, советую!

  18. наталья

    всем привет.спасибо ребятам.постарались на славу.

  19. Даурен

    Спасибо ребятам за помощь. смогли определить проблему и запустить двигатель мерс w210 Е240. Профессионалы своего дела .

  20. Saltanat

    Быстро приехали, отключили сигнализацию (томогавк) которая у меня заглючила, заблокировала двери и я не могла открыть машину. Цена устроила. Когда буду устанавливать другую сигнализацию, буду обращаться к этим ребятам. Доходчиво объяснили какая модель
    сигнализации лучшее, где подешевле купить можно.спасибо вам!

  21. Жания

    Возвращалась с Капчагая в Алматы. Уже почти в городе остановилась чтоб купить ребенку сок в магазинчике на заправке. Заглушила машину, вернулась. а она не заводится. Блин промучилась где то пол часа, Чужие люди пытались помочь и разобраться, но ничего не получилось, посоветовали вызвать автоэлектрика. Набрала в поисковике, позвонила. ребята приехали через минут 40. Копались в машине, что то разбирали. Я не выходила. так как ребенок в машине хотел спать и я сидела с ним. И через час моих и их мытарств машина завелась! Взяли не дорого ( я уже переживала денег после отдыха мало осталось). Спасибо вам ребята! потом их номер записала на всякий случай, но надеюсь ломаться машина больше не будет.

  22. Макс

    Оказывается не всем машинам могут помочь, возможно вам помогут

  23. Руслан

    Никак не мог определить проблему с фарой, предлагаю написать знакомым, говорят, обратись сюда, не пожалеешь. И правда был очень рад! Буквально за 2 минуты нашли проблему! Всем рекомендую, хорошо работают.

  24. Макс

    спасибо руслану и жене очень быстро и оперативно выехали решают проблемы быстро не дорого ручной работой справляются хорошо быстро определяют проблему например нужно отключить сигнализацию в машине а у тебя такой возможности нету они быстро исправят эту проблему и цена устраивает . короче молодцы ребята )

  25. Азиза

    Спасибо большое, магнитолу установили очень быстро и качественно.

  26. Сергей

    Очень хорошие парни. Работу делают качественно.. Спасибо им

  27. NIckolay

    Отличное внимание, хорошее общение, настоятельно рекомендую

  28. Василий

    Обратился к мастеру — рад, что попал именно к вам! Вы мастер своего дела!!!
    Набрал в поисковике, позвонил по телефону, приехали моментально!

  29. Анастасия

    Отличный мастер! Работой очень довольны! Все было сделано быстро, качественно и профессионально, несмотря на то, что ситуация была очень сложная. Специалист дал грамотные советы, проявил усердие, старательность, пунктуальность и компетентность. Финансовый вопрос очень адекватен. По работе поставила бы 5++. Мастера рекомендую! Услугами оказанными компанией очень довольны.

  30. Алия

    Спасибо большое. Завели машину быстро и оперативно. Помогли в трудную минуту.

  31. Надежда

    Здравствуйте. У меня муж сам автоэлектрик. У нас на днях сломалась машина и он не знал причину. Знакомые рассказали о вас. Он узнал номер. И они ему все объяснили. Машину сделали. Спасибо вам большое. Всем советую.молодцы!!!

  32. Надежда

    Спасибо вам. У вас работают очень хорошие профессионалы.оивасивсем рассказываю.

  33. Аноним

    Работают на совесть !!!!!
    Сколько раз обращались в похожие кампании и везде обман.
    А эти ребята нам помогли , работа на славу. Молодцы !!!!°

  34. София

    Заглушила машина, перестала заводится. Позвонила другу, сказал обратится сюда, так и сделала. Огромное спасибо!! Сделали всё быстро и не дорого, обращусь сюда ещё раз если понадобится! Огромное, человеческое-спасибо!!

  35. Max1501

    Огромное спасибо ребятам ,давно не могла найти квалифицированных автоэлектриков,быстро устранили проблемку.

  36. Алина

    Выражаю огромную благодарность сотрудником. Машина сломалась, ребята приехали буквально за 15 минут. Работой довольна!

  37. Михаил

    Ехал в Алматы. Вдруг заглохла машина, не знал что делать. Остановил попутку, посоветовали этого мастер. Позвонил, всё починили. БЫСТРО И ДЕШЕВО. ВСЕМ СОВЕТУЮ.

  38. Алексей

    Ехал в Алматы. Вдруг захлохнул движок. Не знал что делать. Позвонил другу к которому ехал. Он приехал и посоветовал мастера.
    Мастер всё быстро и хорошо сделал. Рекомендую. Дешево и качественно.

  39. Алексей

    Ехал, ехал и вдруг заглохла машина. Заводил и заводил. Ничего не завелось. Пото решил всё посмотреть сам. Ничего не понял. После попросил позвонить у мимо проходящих людей, так как у меня телефон разрядился. Позвонил другу к которому ехал и он сказал что встретит меня. Когда он приехал. Он посмотрел и сказал нужно звонить мастеру. Мы позвонили. Автоэлектрик приехал через 34 минуты . Мы сказали, что машина не заводится. Он посмотрел и сказал, что уже полетел аккамулятор. И позвонил кому то, приехали ребята через 15 минут и привезли аккамулятор. Мастер быстро все заменил. Мы проверили. Всё работает. Заплатили он нам ещё и скидку дал. Всем советую. Дешево и быстро.

  40. Антон

    Очень хорошие работники, помогли все сделать грамотно и чисто. После сделанной работы не заметил не каких косяков. Мне очень понравилась сделанная ими работа. Всем советаю.

  41. Андрей

    Ехал по дорого, вдруг заглохла машина, набрал номер Автоэлектрик в Алматы, быстро приехали, помогли, все объяснили.Цена меня устроила. Когда будут ещё проблемы, буду обращаться к этим ребятам. Спасибо вам!

  42. Людмила

    Спасибо большое. Приехали опперативно на вызов. Быстро и профыисионально устронили проблему. Вот, что значит мастера. Очень благодарна.

  43. Vova_Poltava

    Здрастуйте. Удивлен профессионализмом ребят. Сам вроде разбираюсь в автомобилях, но мой Опель троил по непонятным причинам. Совет других мастеров менять все по очереди пока перестанет, не устраивает. Позвонил. Оперативно нашли причину и устранили. Спасибо огромное.

  44. Ольга

    Ребята, молодцы!!! Быстро и качественно установили магнитолу! Буду обращаться к Вам! Спасибо за работу!!!

  45. Denis

    Ребята вообще огони. Починили всю електрику в машине. Не чем не хуже европейских мастеров. Даже в следующий раз деньги в перед дам. Рекомендуем ребят!!! Не стесняйтесь, они очень хорошие мастера електрику!

  46. Тамара

    Здравствуйте ребята! Я ехала из загородней дачи в город и вдруг заглохла моя машина, дело было в электрике, ребята конечно молодцы спасибо вам в сложную ситуацию во время приехали и помогли мне очень благодарна вам ! СТО Автоэлектрик-Сервис всем советую и кстати цены у них очень приемлевые.

  47. Тамара

    Ребята я уже писала очень удобно обращайтесь по электрики машины именно к ним они действительно знают всё о электрике и цены у них не дорого.

  48. Таке

    Дороговато

  49. Ержан

    Здравствуйте!
    Ошибка 0171 бедная смесь.
    Можете найти причину и устранить?

  50. Айдос

    Добрый день! Всем . Машина у меня одна из редких и запчасти трудно найти. , так вот возникла проблема с радиатором , нужно было его менять но к сожалению я не смог найти его , где только не искал, обратился к ребятам , хочу сказать огромное спасибо Вадиму Ивановичу он решил это проблему за короткие сроки тфу тфу у него золотые руки , долгих лет ему жизни и здоровья. Всем настоятельно рекомендую это сервис, вы сэкономите свой нервы и время и деньги.

  51. Александр

    Спасибо Ренату. Золотые руки и светлая голова. Объездил троих «мастеров». Все автоэлектрики не разбираясь говорили: «Привези весь жгут в сборе, заменим его и у автомобиля опять заработает звуковой сигнал». А Ринат в двух местах прозвонил кабель, залез под двигатель и заменил клаксон. Профессионализм видно сразу.

  52. Радмир

    Огромное спасибо Юнусу! Сломался стартер два дня назад на Infiniti FX. Юнус приехал в обещанное время, не на минуту не опоздав, быстро и оперативно снял стартер, повёз покупать запчасти, отремонтировал, привёз и установил. Мой финик завелся в ту же секунду! Также огромное спасибо Евгению за быструю обратную связь! Одним словом — молодцы! Юнус пошёл на встречу и даже сделал скидку! Ребята, вы крутые! Теперь только к вам!

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