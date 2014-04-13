Автоэлектрик



Автоэлектрик в Алматы - это человек который выполняет ремонт и техническое обслуживание всей электрической части

автомобиля, а также устанавливает причину поломки с помощью диагностического оборудования или вручную.

Наши профессионалы знают все что касается электроники и электрики в машине, от установки магнитолы до принципа работы генератора и стартера.

Умеют читать/строить электрические схемы и цепи на транзисторах и реле, разбираются в электронных блоках.

Также занимаются установкой и ремонтом дополнительного электрооборудования.

У нас большой опыт работы в этой сфере. Если случилась поломка и не можете разобраться сами, то нужно обратиться к нашим мастерам.

Нам не составит труда разобраться с самой заковыристой проблемой ведь мы обладаем знаниями, пользуемся профессиональными хитростями и смекалкой.

Мы работаем качественно для того, чтоб ваши машины не ломались и служили вам долго.

Не бывает мелких поломок, даже незначительная на первый взгляд неполадка может привести к выходу из строя всей электрической части автомашины.

Что уж говорить о таких проблемах, когда машина стоит на СТО автоэлектрики неделями не могут найти причину.

Наши специалисты обязательно разберутся и найдут неисправности в электропроводке, системе зажигания, освещения, аудио/видеосистеме, противоугонной авто системе, автоматических устройствах управления автотранспорта и др.

Читайте отзывы о нашей работе, пишите комментарии и получайте скидки на следующий ремонт.

Оставляя отзыв, вы побуждаете мастера к более качественному и уважительному отношению к вам как клиенту в случаи повторного ремонта вашего автомобиля. Оставите отзыв, следующий ремонт будет со значительной скидкой.